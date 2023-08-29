В Испании появились птицы-экспаты

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Десятки тысяч аистов, черных коршунов и стервятников решили остаться на юге и питаться на свалке вместо того, чтобы лететь на зимовку в Африку.
По данным орнитологического общества Birdlife, такая ситуация сложилась в муниципалитете Лос-Барриос рядом с Кадисом. Здесь есть полигон, куда сбрасывают отходы 400 тысяч человек. Свалка выросла и стала кормовой базой для перелётных птиц. Но раньше они улетали зимой в Африку, а сейчас сочли нецелесообразным совершать 3000-километровое путешествие, так как смогут найти на полигонах достаточно пищи.