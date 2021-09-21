В Испании появились приверженцы теории заговора, отрицающие вулкан

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В социальных сетях распространяются сообщения о том, что на Канарских островах нет никакого извержения вулкана, а многочисленные видеозаписи — постановка.
«Это всё постановка. Если вы посмотрите на фото и видео, то увидите, что вулкан извергается со склона холма, а не с вершины, откуда должна идти лава», - утверждает одна из пользователей Twitter.
Другой пользователь убеждён, что извержение вулкана вызвано искусственно с помощью «воздействия на кратер со спутника».
Стоит отметить, что пока отрицающие вулкан испанцы в меньшинстве. Подавляющее большинство пользователей не верят в подобные теории заговора.
Между тем лава уже уничтожила сотни домов и школу на острове Пальма. Власти эвакуировали тысячи местных жителей.
Ранее noticia.ru сообщала о "снежных диссдентах", которые появились во время небывалого снегопада в Испании этой зимой. Эти люди поджигали снежки и утверждали, что снег искусственный.