В Испании полицейский задержал официантку за невкусный кофе

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В Наварре (Испания) пройдет суд на сотрудником полиции, который задержал официантку за невкусный кофе и плохое обслуживание. Агента обвиняют в превышении полномочий. Ему грозит отстранение от службы на 9 лет и штраф в размере 2160 евро.
Около 22:30 полицейский с товарищем пришел в бар. Там ему не понравился кофе и он сообщил об этом официантке. Затем он потребовал жалобную книгу. Её принесли, но агент придрался и к ней, заявив, что она не соответствует нормам. Потом он вывел официантку на улицу, заявил, что она проявила к нему неуважение, надел на нее наручники и отвез в отделение. Там на нее составили протокол и продержали до 2 часов ночи, после чего отпустили.
Официантка обратилась в суд и теперь полицейский ждет приговора.