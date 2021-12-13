В Испании охотник подстрелил уникального горного козла

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Испанский охотник подстрелил трофейного горного козла и поспешил похвастать этим в социальных сетях. Чем сильно разозлил зоозащитников.
Как сообщает телеграм-канал "Испания", Хосе охотился в горах Гредос в районе муниципалитета Лосар-де-ла-Веру в провинции Касерес. Туда он приехал специально ради редкого трофея — горного козла с огромными рогами, которого видели местные охотники. Годами за ним охотились, но зверю удавалось уходить от преследования. Повезло именно Хосе. Он убил его с 250 метров одним выстрелом.
Пользователи соцсетей не разделили радость охотника. По их мнению, он зря убил редчайшего дикого зверя, одного из самых крупных и красивых в горах Гредос.