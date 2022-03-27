В Испании отменяют карантин для заболевших коронавирусом

С 28 марта в Испании отменяется обязательная изоляция для людей, сдавших положительных тест на коронавирус. До этого для них был предусмотрен семидневный карантин. Тем не менее, заболевшим, даже с лёгкими симптомами, рекомендуют ограничить общение и пользоваться маской.

Новые правила касаются прежде всего больных с лёгкими симптомами или болеющих бессимптомно. Впрочем, такие больные и сейчас в большинстве случаев продолжают вести обычный образ жизни, так как просто не замечают вируса COVID-19. Теперь же им разрешено избегать карантина на официальном уровне. Исключения предусмотрены только для тех, кто работает с людьми, находящимися в группе риска, например, с пенсионерами, беременными или онкологическими больными.

Итак, что испанские власти рекомендуют делать тем, кто в лёгкой форме переносит коронавирус? Теперь здесь применима та же логика, что и в случае с любыми другими вирусными респираторными заболеваниями. То есть рекомендовано провести пару дней дома, ограничить контакты и пользоваться маской при общении с другими людьми.