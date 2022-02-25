В Испании откроют фермы по разведению осьминогов

Первые фермы по разведению осьминогов в следующем году начнут работать в Испании. Их откроет компания Nueva Pescanova.

Компания собирается за несколько лет нарастить производство до 3 тысяч тонн осьминогов в год. Планируется, что это удовлетворит спрос на деликатес — как внутренний, так и международный.

Впрочем, у этого проекта появилось немало противников. Зоозащитники утверждают, что осьминоги в неволе страдают. Последние исследования показали, что эти животные понимают гораздо больше, чем считалось ранее. Они поддаются дрессировке и даже способны узнавать кормящих их людей.

Nueva Pescanova уже инвестировала в проект 65 млн евро и теперь дожидается одобрения Департамента окружающей среды Канарских островов.