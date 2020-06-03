В Испании опять продлили режим повышенной готовности

Конгресс депутатов проголосовал за продление режима повышенной готовности в Испании, введённый 14 марта в связи с пандемией коронавируса, до 21 июня. За продление проголосовали 177 депутатов, а против — 155. Ещё 18 воздержались.
Как ожидается, это продление — шестое по счёту — будет последним. В соответствии с испанскими законами, правительство страны обязано запрашивать согласие конгресса на продление режима. А продлить режим можно только на 15 дней. В этот раз против снова голосовали Народная партия и VOX (правая национально-консервативная политическая партия).
Председатель испанского правительства Педро Санчес отметил, что режим повышенной готовности — «главный инструмент для сдерживания пандемии».
Темы: Общество