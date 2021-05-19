В Испании официант за 9 лет работы украл 840 тысяч евро

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Испанская полиция арестовала мужчину, который девять лет проработал официантом в одном из известных ресторанов Дении (Аликанте) и за это время украл 840 тысяч евро.
Получая зарплату меньше тысячи евро в месяц, официант жил в роскоши, купил квартиру за 180 тысяч евро, регулярно летал в Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Эмираты, Париж, Аргентину, Мексику и возил туда своих знакомых.
Вся правда вскрылась после того, как владельцы ресторана поменяли цифровую систему выставления счетов. Выяснилось, что официант все эти годы ежедневно присваивал себе часть выручки, причем так, что компьютерная программа, установленная в ресторане, это не фиксировала. Официант фактически отвечал в заведении за бухгалтерию. Он был на хорошем счету и ему доверяли.
Официант уже частично признал свою вину и вернул 100 тысяч. Это сумма, которую он успел похитить с момента замены цифровой системы и до увольнения, то есть всего за пять месяцев.