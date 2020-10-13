В Испании официально уравняли зарплаты мужчин и женщин

Правительство Испании одобрило во вторник указ, который запрещает различия по половому признаку при оплате труда. Об этом заявила на пресс-конференции министр труда королевства Йоланда Диас.
"С сегодняшнего дня больше не будет такого, что мужчины и женщины могут получать разные заработные платы", - уточнила глава ведомства. Её слова приводит ТАСС. В свою очередь, министр по равноправию Ирене Монтеро добавила, что "женщины должны получать такую же оплату, как и мужчины, за ту же работу".
Согласно данным Национального института статистики, в 2018 году в королевстве средняя годовая зарплата женщин составила 21 тыс. евро, мужчин - 26,7 тыс. Таким образом, в среднем женщины в Испании получали на 21,4% меньше, чем мужчины.Темы: Общество