В Испании объявят самый долгий траур в демократической истории

Власти Испании объявят 10 дней национального траура по жертвам пандемии COVID-19. Об этом сообщил в субботу председатель правительства Педро Санчес.
«Во вторник правительство одобрит официальный траур на всей территории Испании в память о жертвах. Он будет длиться 10 дней, это самый продолжительный официальный траур в нашей демократической истории», - заявил премьер.
Кроме того, Санчес не исключил очередного продления режима повышенной готовности. Пока он действует в стране до 7 июня. «Мы изучаем новое продление, потому что это наша обязанность. Я не хочу сказать, что мы обязательно примем это решение», - подчеркнул он.
В Испании от коронавируса скончались более 28 тысяч человек, заразились более 230 тысяч.Темы: Общество