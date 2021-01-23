В Испании объявили вознаграждение в 3000 евро за помощь в обнаружении убежавшей таксы

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Семья из мадридского городка Вильясиоcа-де-Одон отчаянно ищет свою собаку, которая потерялась почти две недели назад. Тому, кто поможет найти питомца, предложили щедрое вознаграждение — 3 тысячи евро.
Таксу зовут Мусу, ему 4 года. В соцсетях хозяйка активно распространяет его фотографии и очень просит помочь. «Это очень красивая собака, и, возможно, кто-то забрал его», - предполагает она и обещает заплатить тому, кто отдаст собаку.
Мусу сбежал 12 января. Потом его пару раз видели соседи. Хозяева обошли весь район, но Мусу так и не нашелся.
Известно, что у таксы есть чип и ошейник.
Вильясиоcа-де-Одон - небольшой городок, входящий в провинцию Мадрид.