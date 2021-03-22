В Испании названо самое популярное блюдо с доставкой на дом

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Во время локдауна испанцы часто заказывали еду на дом. Компания NPD провела исследование, чтобы выяснить, какую кухню предпочитают испанцы. Для этого была проанализирована вся информация о доставках, совершенных в 2020 году.
Абсолютным лидером стала пицца. 29% испанцев предпочитают именно её, когда речь заходит о том, чтобы заказать еду на дом. Обычно пиццу заказывают на ужин (63% всех заказов) и, как правило, семьи с детьми в возрасте до 12 лет. Самая популярная — пицца «Барбекю». Далее следуют «Карбонара», «4 сыра», «Хрустящий бекон» и «Гавайская» с ананасом.
Эксперты говорят, что именно пиццерии оказались наиболее подготовлены к условиям пандемии. Другим доставкам пришлось корректировать логистику.