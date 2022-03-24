В Испании назревает дефицит макаронных изделий

Производитель пасты Grupo Gallo предупредил в среду, что существует риск возникновения дефицита макаронных изделий в магазинах из-за бессрочной забастовки в транспортном секторе. Об этом сообщило агентство EFE.

Компания заверила, что "после семи дней отсутствия возможности поставки продукции склады загружены на полную мощность". "Если ситуация сохранится, это вынудит нас принять меры на производственном уровне, которые повлекут за собой временное прекращение деятельности на фабриках", - отметили в Grupo Gallo. Кроме того, там добавили, что существует "реальный риск нехватки макаронных изделий в краткосрочной перспективе в месте продажи при сохранении текущей ситуации".

14 марта перевозчики грузов в Испании начали бессрочную забастовку. Ключевыми причинами стачки стали высокие цены на топливо, а также сложная ситуация в секторе с неприемлемыми, по мнению участников забастовки, условиями труда.

Из-за затянувшейся стачки некоторые компании, работающие в Испании, призвали к урегулированию ситуации как можно скорее, поскольку забастовка сказывается на их деятельности. В четверг должна состояться новая встреча между представителями правительства и транспортного сектора.

Источник: ТАСС