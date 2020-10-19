В Испании нашли улицу «Не Хватает Шурупа», на которой находится IKEA

В испанском городе Вальядолид нашли улицу Me Falta Un Tornillo («Не Хватает Шурупа»), которая находится на территории торгового парка Río Shopping и ведет к магазину мебели и товаров для дома IKEA.
Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на El País, в компании утверждают, что название улицы не имеет к IKEA никакого отношения, поскольку «Не Хватает Шурупа» — выбор исключительно местных жителей. Осенью 2011 года муниципалитет провел интернет-голосование «Наша лучшая улица носит ваше имя», где были представлены и другие варианты, например, Calle Del Abrazo en el Sofá (улица Диванных Объятий). В результате победила версия с шурупом. Дополнительно IKEA разыграла 10 памятных табличек с названием улицы.
Такую акцию запустили в честь первого магазина компании в Вальядолиде — его открытие хотели сделать незабываемым, завлекая людей в юмористической форме.
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