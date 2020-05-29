В Испании начали строго наказывать за брошенные на улице маски

Города Испании ужесточают наказания за выброшенные на улице гигиенические маски. Их ношение в общественных местах власти страны сделали обязательным для всех людей старше 6 лет. К сожалению, не все потом выбрасывают маски в урны. Некоторые бросают их прямо на землю.
Испанские муниципалитеты сами утверждают размер штрафа. Самые большие введены в Толедо. За выброшенную на улице маску или одноразовые перчатки предусмотрен штраф в размере от 150 до 3000 евро.
В Кадисе штраф составит от 100 до 750 евро.
Бургос ввёл штрафы до 600 евро.
В маленьких городках штрафы тоже совсем не маленькие. Например, в Арчене (Мурсия) штрафуют на 600 — 2500 евро. А в Больюльос-де-ла- Митасьон (Севилья) — на 600 — 900 евро.Темы: Общество Толедо