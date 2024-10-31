В Испании начали искать виновных в трагедии

Жители Валенсии жалуются, что получили предупреждение о наводнении слишком поздно и не успели среагировать.

И, возможно, если бы люди были вовремя проинформированы, многие успели бы спастись.

На это в Министерстве внутренних дел заявили, что ответственность за своевременную рассылку предупреждающих сообщений на мобильные телефоны граждан полностью лежит на региональных властях, а значит, спрашивать надо с правительства Валенсии.

По последним данным, жертвами наводнения стали не менее 95 человек.