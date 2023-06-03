В Испании мошенники оформляли фиктивные браки иностранцам за 10 тысяч евро

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Национальная полиция пресекла деятельность преступной группы, которая действовала на территории Барселоны и Жирона. Мошенники занимались оформлением фиктивных браков для иностранцев, позволявших им легализоваться в Испании. Задержаны более 70 человек, сообщает Europa Press.
Сначала организаторы подыскивали испанцев, которые соглашались за 400 - 1000 евро оформить брак с иностранцем. Затем они договаривались с другими испанцами, которые регистрировали у себя в квартире фиктивную пару. За вознаграждение в размере 400 евро. Потом встречали прилетевшего клиента, вручали необходимый пакет документов и отвозили к нотариусу, который заверял договор. В итоге иностранец получал идентификационную карту резидента (TIE). А мошенники — до 10 тысяч евро.