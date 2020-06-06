В Испании людей без масок будут штрафовать на 100 евро

Ношение гигиенических масок сейчас обязательно во всех общественных местах в Испании, где сложно соблюдать дистанцию в два метра. Отсутствие маски будет караться штрафом в размере 100 евро, сообщают в субботу испанские информагентства. Соответствующее наказание предусмотрено законопроектом, который в ближайший вторник должен одобрить Совет министров.
Кроме того, законопроект регулирует продажу масок. Их нельзя будет продавать поштучно без защитной упаковки. Также перечисляются некоторые места, где ношение масок обязательно: самолёты, паромы, автобусы, поезда. В личных каютах носить маски необязательно.
На предпринимателей ложится ответственность за поддержание стерильной чистоты в их магазинах, кафе, лавках и т.д. Всем работникам должен быть обеспечен доступ к воде и мылу или дезинфицирующим гелям. Расстояние между работниками, а также между работниками и клиентами должно быть не больше полутора метров.Темы: Общество