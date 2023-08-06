В Испании лучшие суши готовят в Аликанте 

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Шеф японского ресторана Daikichi Beach (Плайя-де-Сан-Хуан в Аликанте) стал победителем национального чемпионата по приготовлению суши.
Соревнования проходили в Мадриде. 44-летний Масаюки Наруми произвёл неизгладимое впечатление на судей. А судили чемпионат шефы лучших японских ресторанов мира со звёздами Мишлен.
В своём ресторане в Аликанте Наруми готовит японские блюда, стараясь максимально использовать свежайшие испанские продукты. Прежде всего, местный тунец.