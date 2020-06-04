В Испании коронавирусом заболели 1400 детей

Диагноз COVID-19 в Испании с начала пандемии поставлен 1400 детям. Об этом сообщает в четверг Испанская ассоциация педиатрии.
«Известно, что дети болеют конавирусом гораздо реже взрослых и в большинстве случаев он протекает у них легче. Но нам нужно продолжать исследования, чтобы научно это объяснить», — заявила представитель ассоциации Мария Хосе Мельядо.
Врачи не обнаружили связи в состоянии иммунной системы ребёнка и его риском заболеть коронавирусом. Как правило, болели обычные здоровые дети. «Пациенты с иммунодефицитом не подвергались серьезному поражению. Однако подробные исследования все еще продолжаются, и вскоре появятся новые результаты», - добавила она.
Что касается лечения детей c COVID-19, то здесь применялись обычные консервативные методы. В тяжёлых случаях использовались препараты вроде гидроксихлорина.Темы: Общество