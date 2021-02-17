В Испании коронавирус убил целую семью

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В населенном пункте Алькудия в Валенсии от коронавируса погибла целая семья: пожилая пара и их сын.
Как сообщает издание El Espanol, всё произошло очень быстро. 85-летний Висенте, его 80-летняя жена Кармен и 55-летний сын Хоакин заболели в декабре. Сначала у них наблюдались лишь лёгкие симптомы, но вскоре их состояние ухудшилось и они были госпитализированы в больницу Ла-Рибера.
Первым умер Висенте — 8 декабря. Кармен и её сын боролись с ковидом почти месяц и скончались 4 и 6 января соответственно.
С начала пандемии от коронавируса в Испании умерли уже почти 66 тысяч человек. Общее число заболевших превысило 3,1 миллиона.