В Испании госпиталь требует от пациента забрать ампутированную ногу

В Официальном вестнике Страны Басков появилось объявление от имени местного госпиталя. В нём говорится, что пациент, которому ещё весной ампутировали ногу, должен немедленно за ней явиться. В том случае, если он в течение 10 дней не придёт на своей конечностью, будет инициировано судебное производство. Личность пациента идентифицируется по его DNI (индивидуальный номер).

Оказывается, по закону, пациент, которому ампутируют конечность, должен сам позаботиться о её утилизации. Например, кремировать или захоронить её надлежащим образом через похоронную компанию.