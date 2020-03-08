В Испании число заболевших коронавирусом перевалило за 500 человек

Коронавирус продолжает распространяться в Испании, захватывая новые регионы. Не устояла перед вирусом и Мурсия, где до последнего момента не было ни одного случая заражения.
Всего, по состоянию на утро субботы, в Испании выявлено 520 человек с коронавирусом. 10 человек умерли, сообщает Министерство здравоохранения. Летальные исходы зафиксированы в Мадриде (пять случаев), Бискайе, Алаве, Сарагосе, Каталонии и Валенсии (по одному случаю). Между тем, 30 пациентов уже излечились и выписаны из медицинских учреждений.
В субботу стало известно, что одним из основных очагов распространения коронавируса в Испании стали похороны в Витории, которые прошли пару недель назад. После них вирусом заразились десятки человек, причём не только в Витории, но также в Алаве и Ла-Риохе.
Первый случай заражения Covid-19 зарегистрирован в Мурсии. Там подтверждён диагноз у 27-летней женщины, которая недавно ездила в Мадрид.
Свободными от вируса в Испании остаются только Мелилья и Сеута.
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