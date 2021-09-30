В Испании бастуют железнодорожники

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Работники испанской железнодорожной компании Renfe объявили о серии забастовок. Первая началась уже сегодня.
Забастовки запланированы на следующие числа: 30 сентября, 1,4 и 5 октября. В эти дни движение поездов будет ограничено. В часы-пик железнодорожники обещают работать на 100%, а вот в остальное время — только на 75%. Речь идёт, прежде всего, о количестве пригородных поездов, которые будут курсировать в это время. Эти значения будут варьироваться в зависимости от направлений и типа составов. Например, высокоскоростные поезда AVE будут работать на 72%, а грузовые — только на 24%.
Часы-пик для пригородных поездов следующие: с 06:00 до 09:00, с 13:30 до 15:30 и с 18:30 до 20:30.
Между тем, в первый день забастовок уже стали поступать жалобы от пассажиров, которые утверждают, что они ехали на работу, как «сардины в банке».