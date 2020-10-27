В Испании бастуют медицинские работники

В Испании 27 октября начали бастовать медики. Они недовольны условиями работы в период пандемии. Забастовки будут проводиться регулярно в каждый последний вторник месяца.
Это первая за 25 лет забастовка сектора на национальном уровне, отмечает ТАСС. Ее организатором стала Государственная конфедерация медицинских профсоюзов. По ее версии, решение о проведении стачки "вызвано текущей ситуацией, с которой сталкиваются профессионалы <...> из-за нехватки финансирования и серьезных недочетов в планировании и управлении, которые негативно влияют на жизнеспособность национальной системы здравоохранения, подрывают качество медицинской помощи, которая должна предоставляться подданным и пациентам, и особым образом ухудшили условия работы и профессиональной подготовки врачей".
В конфедерации потребовали улучшения условий труда и пожаловались на "абсолютное отсутствие диалога между органами здравоохранения и организациями, объединяющими специалистов отрасли". Профсоюзы считают, что из-за пандемии ситуация только усугубилась.
Медики также выступили против указа, одобренного властями около месяца назад на фоне распространения коронавируса. Как считает конфедерация, в ответ на вторую волну пандемии "единственным решением, которое предлагает государство, является наем медсестер для выполнения работы врачей, <...> экспресс-признание дипломов специалистов, полученных в странах, которые не входят в состав ЕС". По версии профсоюзов, решения властей ведут к "фатальному ухудшению качества медицинского обслуживания населения".
По данным газеты El Mundo, поддержать стачку могут более 150 тыс. врачей. Несмотря на забастовку, власти установили обязательный к исполнению минимальный уровень услуг. Ассоциация медиков Мадрида выразила мнение, что установленные правительством региона "минимальные услуги близки к 100%", что "де-факто препятствует праву на забастовку".Темы: Общество