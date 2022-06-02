В Испании 34 ребёнка заболели гепатитом неизвестного происхождения

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Число случаев гепатита неизвестного происхождения среди детей в Испании достигло 34, сообщает Европейский центр по контролю и предотвращению заболеваний.
19 детей были госпитализированы. Три ребёнка находятся в отделениях интенсивной терапии. А одному пришлось делать операцию по пересадке печени.
Всего в Европе известно о 305 случаях гепатита неизвестного происхождения. Все пациенты — дети и подростки до 16 лет. Больше всего заболевших в Великобритании (155 детей). Испания на втором месте.