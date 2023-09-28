В Гранаде вышли на работу гиды с синдромом Дауна

Люди с синдромом Дауна не только хорошо социализированы в Испании, но и всё активнее проявляют себя в самых разных сферах деятельности. Недавно в Валенсии депутатом стала женщина с синдромом Дауна. А теперь в Гранаде появилась целая группа гидов с этим диагнозом.

Недавно в Валенсии депутатом стала женщина с синдромом Дауна. А теперь в Гранаде появилась целая группа гидов с этим диагнозом.

Её основал 33-летний Сальвадор Мартинес. У него тоже синдром, но это не мешает ему с 2014 года проводить интереснейшие экскурсии по городу, где он родился и о котором знает всё. После поездки в Лондон Сальвадор решил перенять опыт британских коллег и организовать в Гранаде нечто вроде ассоциации гидов.

Узнать про экскурсии подробнее можно на сайте проекта Granadown.