В городах Испании из-за локдауна стали чаще петь птицы

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Скворцы и голуби стали чаще петь на опустевших из-за локдауна улицах испанских городов.
Как сообщает «Европульс», ученые из Каталонского университета проследили за поведением городских птиц на севере Испании и проанализировали более 126 тысяч записей их песен. Они пришли к выводу, что всего несколько недель тишины, которая воцарилась на улицах прошлой весной в разгар коронавируса, хватило городским птицам, чтобы изменить свое пение по образцу диких сородичей.
Из-за городского шума пение городских птиц отличается от пения их сородичей, живущих в дикой природе. Городские птицы поют меньше.
А вот количество птиц в опустевших городах практически не увеличилось.