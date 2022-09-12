В День Каталонии на улицы Барселоны вышли сотни тысяч людей

По случаю Дня Каталонии (Диада) в воскресенье в Барселоне прошла массовая акция. Сотрудники правоохранительных органов насчитали 150 тыс. участников митинга, а его организаторы - 700 тыс.

Праздник приурочен к событиям начала сентября 1714 года, когда Барселона после длительной осады пала под натиском войск сторонников династии Бурбонов и Каталония окончательно вошла в состав Испании. Акции проходят по всему автономному сообществу, самая масштабная - в его столице. Официально демонстрация под девизом "Давайте снова победим: Независимость" в Барселоне началась в 17:14 (18:14 мск).

Многие собравшиеся принесли с собой эстеладу - неофициальный флаг каталонских земель, который является символом сторонников независимости области. Участники митинга пришли в черных футболках, которые символизируют борьбу. К акции не присоединился каталонский лидер Пере Арагонес.

"Сегодня день, чтобы праздновать и продолжать работать ради воссоединения и прогресса всех каталонцев", - написал председатель правительства Испании Педро Санчес в Twitter. "Социальное и культурное многообразие Каталонии является достоянием всей Испании", - добавил премьер.

Глава правительства автономного сообщества Арагонес заявил, что "Каталония снова проголосует, это неизбежно". Таким образом он напомнил о референдуме по вопросу о независимости 2017 года, который Мадрид изначально считал незаконным. "Проголосовать и дать возможность гражданам определить будущее страны - это единственный способ урегулировать конфликт с государством", - утверждал Арагонес.

Источник: ТАСС