В больницах Испании появятся роботы-дезинфекторы

Около 200 испанских больниц подали заявку на получение от Еврокомиссии инновационных роботов, оснащённых системой ультрафиолетового излучения для подавления коронавируса.
Как сообщает Regnum со ссылкой на El Pais, роботы могут направляться в помещение, подверженное нахождению в нём коронавируса, без участия человека. Устройства способны уничтожать до 99,99% вирусов в помещении.
«Роботы помогают ограничить распространение вируса, одновременно защищая медицинский персонал и пациентов, и предохраняют рабочих от рисков, связанных с процессом дезинфекции», — говорится в заявлении Комитета по безопасности Еврокомиссии, заседание которого состоялось 24 сентября, и протокол которого был опубликован накануне.
Разработчиком таких роботов является датская компания Blue Ocean Robotics.
В Минздраве Испании пояснили, что около 200 испанских больниц проявили интерес к новой разработке, и после поступления «роботы будут распределены в соответствии с эпидемиологической ситуацией и потребностями, выраженными каждой страной». В Еврокомиссии намерены распределить около 50 роботов уже в ноябре 2020 года.
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