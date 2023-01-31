В Барселоне запретили ездить в общественном транспорте с электросамокатом

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С завтрашнего дня в Барселоне вступает в силу запрет на электросамокаты в общественном транспорте. Штраф — 200 евро.
Работники уже получили инструкции и будут следить за соблюдением новых правил. Если они увидят пассажира с электросамокатом, его попросят выйти на ближайшей остановке.
Интересно, что главной причиной введения запрета стало не стремление обеспечить комфорт для других пассажиров, а соображения безопасности. В ноябре в вагоне взорвался самокат, который стоял на зарядке. Пострадали три человека.