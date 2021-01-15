В Барселоне хотят запретить кататься вдвоём на одном электросамокате

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Власти Барселоны собираются ужесточить правила для владельцев электросамокатов. В частности, планируется запретить ехать вдвоём на одном самокате, уточнил заместитель мэра по вопросам безопасности Альберт Батле.
«Папа с сыном на электросамокате — это опасно, хотя эту картину мы видим всё чаще», - заявил чиновник. И скорее всего, скоро такой способ перемещения по городу станет незаконным.
Кроме того, власти Барселоны собираются обязать «самокатчиков» ездить только в защитном шлеме. И запретить им передвигаться по некоторым улицам.
При этом, как сообщала ранее noticia.ru, недавно в Испании уже вступили в силу новые, довольно строгие, правила пользования электросамокатами. Запрещено передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам. Максимальная скорость ограничена 25 километрами в час. А полиция сможет заставить пройти тест на наличие алкоголя в организме. В будущем пользователей электросамокатов также планируют обязать иметь страховку, пока этот вопрос находится на стадии обсуждения.