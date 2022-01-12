В Барселоне собрались бастовать водители автобусов

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Водители автобусов из транспортной компании Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) объявили забастовку, которая пройдёт 17 февраля. В этот день они обещают предоставлять минимальный объём услуг, но перебои ожидаются с 9:00 до 15:00.
Водители недовольны главой компании Лайей Бонет. Их возмутила её реакция на инцидент с одним из водителей линии H16. Он оказался в центре скандала, когда его обвинили в том, что он якобы отказался высадить в нужном месте двух девушек. Позже руководство компании опровергло эту информацию, и обвинения с водителя были сняты. Но Бонет успела присоединиться к общественному порицанию и опубликовала в Twitter пост, в котором заявила, что такое «не должно происходить в её компании».
Теперь водители требуют её отставки.