В Барселоне решили расширить толкование слова "зоопарк"

Руководство зоопарка Барселоны запустило кампанию, призванную изменить определение термина "зоопарк" в словарях и "адаптировать его к современной реальности подобных объектов", сообщают информационные агентства Испании.
По их словам, привычное толкование этого слова описывает зоопарки как места, где выставляются экзотические животные, и этого недостаточно, чтобы в полной мере описать их деятельность. "Без внимания остаются такие важные аспекты работы, как участие в проектах по сохранению популяций находящихся под угрозой исчезновения видов и их восстановление, а также исследовательская деятельность, связанная с биоразнообразием", отмечают представители зоопарка.Темы: Общество Барселона