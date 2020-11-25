В Барселоне придумали, как снять агрессию у пассажиров общественного транспорта

Власти Барселоны работают над планом предотвращения сексуальных домогательств в общественном транспорте.
В качестве одной из главных мер планируется оборудовать автобусы камерами видеонаблюдения. Такие уже есть в 24 автобусах. Теперь планируется установить их и во всех остальных. Кроме того, в автобусах могут появиться работники, отвечающие за безопасность пассажиров.
Ещё одной мерой должно стать хорошее освещение на остановках общественного транспорта, станциях метро, в переходах и т.д. Сейчас многие женщины пытаются избегать таких мест с наступлением темноты, рассказали в местном транспортном управлении.
Самой оригинальной мерой станет внедрение в общественном транспорте «мягкого музыкального фона», который будет успокаивать пассажиров и настраивать их на позитив.
Темы: Общество Барселона