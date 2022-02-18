В Барселоне общественные туалеты будут измерять степень обезвоживания организма

В общественных туалетах на железнодорожной станции Сантс в Барселоне появятся датчики, которые будут измерять степень обезвоживания организма по моче.

Услуга будет входить в стоимость посещения туалета, которая не изменится и по-прежнему будет составлять 1 евро. Уровень гидратации будет определяться автоматически и высвечиваться на экране, установленном прямо в кабинке. В случае необходимости рядом совершенно бесплатно можно будет напиться чистейшей воды.

Это барселонской стартап Kamleon, который реализуется при поддержки производителя сантехники Roca и сети туалетов One Hundred. Если этот эксперимент признают успешным, его распространят и на другие общественные туалеты каталонской столицы.