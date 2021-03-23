В Барселоне борются с массовым распитием алкоголя на улице
11:15 23.03.2021
Власти Барселоны борются с ботельонами (массовое распитие алкогольных напитков, часто прямо на улице, популярное среди испанской молодёжи).
Как сообщают региональные СМИ, в последнее время ботельоны участились в каталонской столице. Особенно по выходным. Ботельоны проходят с нарушением всех ковидных ограничений: во время комендантского часа, без масок и соблюдения дистанции.
Последний крупный ботельон полицейские разогнали в субботу. Мирный митинг за освобождение рэпера Пабло Аселя собрал около 300 человек и постепенно перетёк в ботельон, говорят в полиции.