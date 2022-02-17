В Барселоне бастуют водители автобусов

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В Барселоне в четверг, 17 февраля, проходит забастовка водителей автобусов.
Установлен минимальный объём услуг, который водители обязаны выполнить. Забастовка проходит с 9:00 до 15:00 по местному времени.
Забастовка организована профсоюзами в связи с увольнениями сотрудников транспортной компании, которым исполнилось 60 лет.
Кроме того, водители недовольны главой компании Лайей Бонет. Их возмутила её реакция на инцидент с одним из водителей линии H16. Он оказался в центре скандала, когда его обвинили в том, что он якобы отказался высадить в нужном месте двух девушек. Позже руководство компании опровергло эту информацию, и обвинения с водителя были сняты. Но Бонет успела присоединиться к общественному порицанию и опубликовала в Twitter пост, в котором заявила, что такое «не должно происходить в её компании».