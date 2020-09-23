В Аликанте начался суд над «Чёрной вдовой» и её любовником

В Аликанте в понедельник начался судебный процесс над женщиной, получившей прозвище «Чёрная вдова».
Её обвиняют в убийстве мужа. По версии следствия, 45-летняя Кончи и 58-летний Пако убили 69-летнего Хосе на парковке с помощью отвёртки. «Чёрную вдову» также обвиняют в том, что она симулировала паралич, чтобы получать от государства выплаты. А Пако был её «сиделкой». И любовником по совместительству.
Теперь оба оказались на скамье подсудимых. Прокурор требует для них 30 и 28 лет лишения свободы.Темы: Общество Аликанте