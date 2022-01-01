В 2022 году в Испании будет 12 праздничных нерабочих дней

В следующем году испанцев ждут 12 нерабочих дней по случаю национальных праздников. На один больше, чем в 2021-м. При этом только 8 дней обязательно будут нерабочими по всей стране. А 4 — на усмотрение региональных властей.
Нерабочие праздничные дни в Испании в 2022 году:
- 1 января (суббота): Año Nuevo.
- 6 января (четверг): Epifanía del Señor (Día de los Reyes Magos).
- 15 апреля (пятница): Viernes Santo.
- 15 августа (понедельник): Asunción de la Virgen.
- 12 октября (среда): Fiesta Nacional de España.
- 1 ноября (вторник): Día de Todos los Santos.
- 6 декабря (вторник): Día de la Constitución Española.
- 8 декабря (четверг): Día de la Inmaculada Concepción.
Нерабочие праздничные дни на усмотрение региональных властей:
- 14 апреля (четверг): Jueves Santo.
- 2 мая (понедельник): Lunes posterior a la Fiesta del Trabajo.
- 25 июля (понедельник): Día de Santiago Apóstol.
- 26 декабря (понедельник): Lunes posterior al día de Navidad (Natividad del Señor).
Подробнее о выходных и рабочих днях 2021 года в Испании можно почитать здесь.