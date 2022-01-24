В 19 провинциях Испании объявлено метеопредупреждение из-за холодов

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В 19 провинциях Испании в понедельник объявлено метеорологическое предупреждение из-за заморозков до минус 8 градусов. Об этом сообщает Государственное метеорологическое агентство Aemet.
Жёлтый уровень тревоги объявлен в провинциях Уэска, Теруэль, Сарагоса, Авила, Бургос, Леон, Паленсия, Саламанка, Сеговия, Сория, Вальядолид, Самора, Куэнка, Гвадалахара, Барселона, Жирона, Лерида, Таррагона, Оренсе.
Между тем в Кадисе объявлено предупреждение в связи с высокими волнами и сильным ветром, сообщает Noticia.ru.