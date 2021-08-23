Уставшие от пандемии испанцы уходят в монастырь

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Жители Испании стали чаще принимать монашество, сообщает издание 20minutos. Массовый уход в монастыри стал следствием пандемии коронавируса.
Неуверенность и беспокойство, вызванные эпидемией COVID-19, сделали испанские монастыри популярным местом для проведения досуга. А многие и вовсе отказались от мирской суеты и решились на постриг.
Одним из таких мест, где отмечается явный наплыв интересующихся, стал монастырь Буэнафуэнте-дель-Систаль в Гвадалахаре, передает телеграм-канал "Испания". Местный викарий Анхель Морено рассказал, что в последние месяцы крайне популярным стала практика ретрита, когда люди и даже целые семьи на время уединяются в стенах монастыря, чтобы обогатиться духовно. По его словам, здесь не обошлось без влияния коронавируса, который заставил многих переосмыслить свою жизнь. После ретрита многие решают посвятить всю свою жизнь служению и остаются в монастыре.
Морено заявил, что в монастыре ждут всех, кому необходим покой, тишина и гармония. При этом пожертвования остаются делом добровольным. Однако викарий напоминает, что монастырь — это не отель, а место для уединения со своими, порой строгими, правилами.