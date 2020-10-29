Учёные сообщили о новом виде коронавируса в Европе

Ученые обнаружили, что новый вид коронавируса стал причиной большинства недавних заболеваний в нескольких странах Европы. Штамм, впервые выявленный в Испании, распространился невиданными темпами из-за туристов, считают исследователи.
Новый вид коронавируса, впервые выявленный у испанских сельскохозяйственных рабочих этим летом, распространился по большей части Европы и теперь является причиной большинства новых случаев COVID-19 сразу в нескольких странах, сообщили ученые из Швейцарии и Испании. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на Financial Times.
Исследование показало, что с новым вариантом вируса связаны больше 80% случаев инфицирования в Великобритании, 80% — в Испании, 60% — в Ирландии и до 40% — в Швейцарии и Франции.
Ученые отметили, что вариант коронавируса, получивший название 20A.EU1, распространялся среди населения европейских стран невиданными ранее темпами. «Я не видела ни одного варианта [COVID-19] с такой динамикой за все время изучения геномных последовательностей коронавируса в Европе», — сказала руководитель исследования, эволюционный генетик Базельского университета, Эмма Ходкрофт. Впрочем, она отметила, что пока у ученых нет доказательств того, что быстрые темпы передачи вируса связаны с мутацией вируса, которая увеличивает его заразность.
Ключевую роль в быстром распространении нового вида COVID-19, согласно мнению ученых, сыграли люди, вернувшиеся из отпуска в Испании, а снизить темпы помог бы более строгий контроль за авиасообщением. «Судя по динамике 20A.EU1, кажется очевидным, что ограничительные меры часто были недостаточными, чтобы остановить распространение вариантов [коронавируса] этим летом», — заявила Ходкрофт.
Исследователи также отметили, что на быструю передачу 20A.EU1 повлияло и «рискованное поведение» отдыхающих, например, игнорирование правил социального дистанцирования, которое, как предполагают ученые, продолжилось и после возвращения домой.Темы: Общество В мире