У бывшего короля Испании появилась возможность вернуться на родину

Прокуратура Верховного суда Испании решила архивировать три дела, которые были открыты в отношении бывшего короля Хуана Карлоса I.

Дела касаются предполагаемых незаконных вознаграждений за присуждение испанским компаниям контрактов на строительство железнодорожных путей AVE в Мекку; тайного использования средств, предоставленных мексиканским бизнесменом; сокрытия состояний в налоговых гаванях.

Хотя в октябре прошлого года уже сообщалось о предполагаемом закрытии рассмотрения всех этих дел, только сейчас главный прокурор по борьбе с коррупцией Алехандро Лусон подписал соответствующий указ. Этому предшествовало рассмотрение документации налоговой службой и швейцарской прокуратурой.

Это решение открывает двери для возможного возвращения в Испанию почетного короля, который поселился в Абу-Даби 3 августа 2020 года, когда начал разгораться связанный с ним коррупционный скандал.