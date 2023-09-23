У барселонских таксистов новый повод для протеста. На этот раз — стычка между таксистом и вышибалой

Это не понравилось охраннику одного из заведений. По версии таксиста, он и другие вышибалы принялись избивать его, в том числе дубинками. А по версии охранников, таксист угрожал им отвёрткой, за что его забрала полиция.

В пятницу вечером сотни таксистов собрались на Пасео Маритимо. Представитель профсоюза в громкоговоритель заявил, что таксисты не дадут в обиду своих коллег ни одному «безмозглому животному».