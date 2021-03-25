Три года тюрьмы грозят испанцу за гомофобные высказывания 

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Прокуратура по делам о преступлениях на почве ненависти и дискриминации требует посадить за решетку на три года сторонника испанской национал-консервативной партии Vox за гомофобные высказывания.
23 мая 2020 года на одной из улиц Барселоны активисты развернули флаг ЛГБТИ-сообщества. Увидев это, мужчина залез на автомобиль и в экспрессивной форме начал выкрикивать угрозы в адрес активистов. Звучали нецензурные выражения и обещания убить активистов. Услышав звуки полицейской сирены, он сел в машину и уехал.
Помимо тюремного срока, прокурор также требует запретить ему приближаться к молодым людям, которых он оскорбил, ближе чем на километр. Кроме того, он может заплатить каждому по 1 тысяче евро компенсации морального ущерба.