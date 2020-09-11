Трамп рассказал о плачевной ситуации с коронавирусом в Испании

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в Испании вызывает тревогу, чего не скажешь о США.
«В последние пять недель заболеваемость на душу населения во Франции удвоилась. А в Испании, как мне сообщил один из лидеров этой страны, увеличилась на 300%. Они там плохо справляются», - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом Доме. Его слова приводят испанские СМИ.
По его словам, пандемия нанесла серьёзный урон Испании, а также Италии и Франции. «У нас гораздо, гораздо лучше, чем в Евросоюзе», - утверждает он. «У них огромный пик, а мы надеемся, что свой пик уже прошли», - добавил американский лидер.Темы: Общество В мире