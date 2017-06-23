Торревьеха снова названа самым бедным городом Испании

В Испании определили самые богатые и самые бедные города. Средний уровень дохода жителей мадридского пригорода Посуэло-де-Аларкон, признанного самым богатым в Испании, оказался в пять раз выше, чем в Торревьехе, которую признали самой бедной – 73 014 евро на человека в год против 14 462 евро. Как сообщают информационные агентства страны со ссылкой на данные Национального института статистики (INE), в первую тройку самых экономически благополучных населенных пунктов также вошли Махадаонда (Мадрид, 57 623 евро) и Сан-Кугат-дель-Вальес (Барселона, 53 767 евро). В противоположном конце рейтинга помимо Торревьехи также разместились Фуэнхирола (18 225 евро) и Санлукар-де-Баррамеда (17 222 евро).