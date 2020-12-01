Только пять регионов Испании пока не закрыли границы к предстоящим праздникам

Почти все автономные сообщества Испании закроют свои границы в период с 4 по 8 декабря. Это будут длинные выходные по случаю Дня непорочного зачатия, который празднуется 8 декабря.
Региональные власти решили ограничить перемещение между автономиями, чтобы не допустить распространение коронавируса перед Новым годом и Рождеством. Поэтому в эти длинные выходные будут закрыты границы почти всех автономных сообществ Испании. Это значит, что гражданам нельзя будет въезжать и выезжать из них без веской причины.
По состоянию на 12:00 вторника (по местному времени) осталось только пять регионов, которые пока не стали закрывать свои границы. Это Канарские и Балеарские острова, Эстремадура, Кастилия-и-Леон и Галисия. А учитывая, что последние три автономии граничат друг с другом, испанцы смогут свободно перемещаться практически по всему западу страны. Впрочем, ситуация меняется очень быстро, и не исключено, что и эти автономии закроются к выходным.
Стоит отметить, что Галисия, Эстремадура, Балеарские и Канарские острова вообще ни разу еще закрывались на региональном уровне. Единственные в Испании.Темы: Общество