Сёстры короля Испании привились от коронавируса

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Испанские принцессы Элена и Кристина привились от COVID-19, чем вызвали критику со стороны ряда политических сил. Всё дело в том, что сёстры короля Испании Фелипе не входят ни в одну категорию граждан, для которых сейчас доступны вакцины против коронавируса. Сначала прививают пожилых людей, полицейских, медиков, учителей.
Инфанты объяснили вакцинацию своим визитом в Абу-Даби, где они навещали своего отца, бывшего короля Испании Хуана Карлоса. Чтобы въехать в ОАЭ требуется предоставить сертификат о вакцинации против ковида. «Нам предложили привиться, и мы согласились», - признались сёстры.
Некоторые политики, в частности, партия Podemos раскритиковала вакцинацию членов королевской семьи в обход общим правилам.